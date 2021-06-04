Новая Зеландия заменила беларусский калий на канадский

В Новой Зеландии отказались от беларуских калийных удобрений в пользу канадских.

Компания «Ravensdown», на долю которой приходится около половины импорта удобрений в Новую Зеландию, отказалась от беларусского калия, заменив его канадским.

В компании ссылаются на рост напряжённости в Беларуси на фоне ситуации с европейскими и американскими санкциями, пишет новозеландское издание Stuff.

По словам представителя «Ravensdown» Гарета Ричардса, руководство новозеландского предприятия внимательно следит за ситуацией и будет следовать указаниям и советам Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.