Последнее обновление: 03.06.2021 13:22

NASA представило две миссии по изучению Венеры

Категории: США Космос NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры.

Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала "миром, похожим на ад", имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.

В рамках миссии DAVINCI+ эксперты намерены исследовать атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа и азота, а также определить возможное существование на Венере океанов в прошлом. А миссия VERITAS будет связана с картированием венерианской поверхности. В ее рамках NASA рассчитывает изучить геологическую историю Венеры и понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля, передает DW.

История исследования Венеры Соединенными Штатами началась с отправки космического аппарата "Маринер-2" в 1962 году. Последним американским аппаратом, чья миссия заключалась в изучении второй по удаленности от Солнца планеты, стал "Магеллан", запущенный в 1989 году с целью подробного картографирования венерианской поверхности.



blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование