Последнее обновление: 30.05.2021 15:00

Соцсети сообщают о гибели шахтера Беларуськалия

В соцсетях появилась информация о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении ОАО «Беларуськалий».

«В 12:34 от диспетчера ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении», - сообщает телеграм-канал «Иногда Не до ТБ в ОАО «Беларуськалий».

«На горизонте 620 метров, ПГУ №9, лава №9 был смертельно травмирован секцией крепи к забойному конвейеру машинист горно-выемочных машин 1966 года рождения. Создается комиссия по расследованию несчастного случая», - говорится в сообщении.



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