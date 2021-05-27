Страны Запада в Совбезе ООН требуют расследовать перехват рейса Ryanair

Западные страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН, настоятельно призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать обстоятельства, приведшие к перехвату рейса Ryanair и задержанию журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, распространенном в среду, 26 мая, после заседания в рамках закрытой встречи Совбеза ООН. К их заявлению присоединились Германия и Бельгия, не входящие сейчас в число членов Совбеза, сообщает DW.

Действия белорусских властей являются "беспрецедентными и неприемлемыми", а перехват лайнера - "атакой на безопасность гражданской авиации и на европейскую безопасность", говорится в документа. По мнению западных представителей Совбеза ООН, Минск "проигнорировал международное право".

В свою очередь представитель России в Совбезе ООН Дмитрий Полянский, по данным агентства AFP, подтвердил, что Москва поддерживает действия Беларуси.