Перевозчик MAERSK отказывается от грузов санкционных белорусских предприятий

Международный перевозчик MAERSK с 18 апреля перестал принимать грузы от компаний, в отношении которых введены или будут введены санкции США.

В частности речь идет о предприятиях концерна Белнетехим: Белорусский нефтяной торговый дом, Белнефтехим, Белнефтехим США, Белшина, Гродно Азот, Гродно Химволокно, Лакокраска, Нафтан, Полоцкое стекловолокно.

Об этом сообщает телеграм-канал «Эканомiка па-беларуску» со ссылкой на своих подписчиков.

«MAERSK предупреждает партнеров, что даже если груз будет выставлен без указания производителя, существует высокий риск того, что он будет проверен западными спецслужбами, конфискован, а за транспортировку санкционированной продукции будут наложены штрафы», - пишет канал.

Участники рынка сообщают, что подобные предупреждения поступили не только от MAERSK, но и от других перевозчиков.