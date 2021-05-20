Последнее обновление: 20.05.2021 14:06

С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей в Беларусь повысится до 15%

ЕАЭС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины.

Согласно документу, который подготовила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), с 2022 года пошлина будет установлена на уровне 15%.

В торговом блоке ЕЭК утверждают, что ни от одной страны — члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки, пишет КоммерсантЪ.

Нулевая ставка на ввоз электромобилей была установлена по инициативе Беларуси на временной основе. Но в Беларуси случились выборы…

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