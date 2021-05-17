Реальный курс белорусского рубля в I квартале 2021 года упал на 5,4%

Реальный эффективный курс белорусского рубля, рассчитанный по индексу потребительских цен (РЭК), в I квартале 2021 г. уменьшился на 5,4% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К 4-му кварталу 2020 года снижение реального эффективного курса белорусского рубля составило 1,4%, следует из аналитического отчета Нацбанка РБ.

«Снижение вызвано главным образом ослаблением белорусского рубля к основным валютам в номинальном выражении, несмотря на превышение инфляции в Беларуси над инфляцией стран – торговых партнеров», - говорится в публикации регулятора.

Согласно отчету, в I квартале 2021 года недооцененность белорусского рубля несколько увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя оценка отклонения реального эффективного курса от среднесрочного равновесия в I квартале 2021 г. составила минус 3,2% (в предыдущем квартале – минус 2,2%).