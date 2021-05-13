Экспорт китайских автомобилей вырос в апреле 2021 года в 2,1 раза

В апреле этого года экспорт китайских автомобилей увеличился в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таковы данные, опубликованные в среду Китайской ассоциацией автомобилестроительной промышленности.

По данным ассоциации, в апреле китайские автомобильные предприятия экспортировали 151 тыс. автомобилей, что 13,7% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает Синьхуа.

За первые 4 месяца этого года из страны было экспортировано 516 тыс. автомобилей, что на 88,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Экспорт пассажирских автомобилей вырос на 89,3% в годовом исчислении до 396 тыс. единиц, а экспорт коммерческих автомобилей увеличился на 84,3% до 120 тыс. единиц за январь-апрель 2021 г.