Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм ЕС

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в нарушении европейских антимонопольных норм в связи с системой оплаты музыкального стриминга в App Store.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что правила Apple заставляют разработчиков приложений, которые продают цифровой контент, использовать ее систему оплаты, которая взимает комиссию в размере 30%, пишет DW.

"Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы музыкального стриминга, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевого музыкального стриминга и искажает конкуренцию", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Вестагер.

Apple снимает комиссию по платежам в своем приложении App Store, одновременно конкурируя с разработчиками из Apple Music.

Этот шаг последовал за расследованием ЕС, которое показало, что оплата в конечном итоге ложится на плечи потребителей.

Обвинение грозит Apple штрафом, объем которого может достигать 10% от годового дохода компании.