Украина вводит пошлину на технику МАЗа в размере 35%.

Как сообщает украинская межведомственная комиссия по международной торговле, Беларусь создала искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок.

Такие действия Беларуси противоречат договору о зоне свободной торговли и считаются дискриминационными и недружественными.

В этой связи Украина вводит пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на грузовики, автобусы и спецтехнику белорусского производства.

Решение вступит в силу через 10 дней.