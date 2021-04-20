Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

Власти Казахстана улучшили прогноз роста ВВП по итогам 2021 года до 3,1%

Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен с 2,8% до 3,1%. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

"При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге", - сказал Иргалиев на заседании правительства.

Сегодня министр национальной экономики представил правительству проект уточнения прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2021 год.

Он напомнил, что показатель ВВП "улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,6% по итогам первого квартала".

Дефицит бюджета Казахстана на 2021 год скорректирован с 9,1% ВВП до 3,5% ВВП, сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

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