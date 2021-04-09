Налоговики в Беларуси будут вести базу данных учета доходов физических лиц

МНС будет вести базу данных учета доходов физических лиц, следует из постановления Совмина постановление №201 от 7 апреля 2021 года «О представлении сведений о доходах физических лиц».

Документом утверждено Положение о представлении сведений о доходах физических лиц, которым определяется перечень, порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц, а также сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам или банковской тайне:

государственными органами;

иными организациями (юридические лица и иные организации, перечисленные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь);

представительствами иностранных организаций, открытыми в порядке, установленном законодательством;

белорусскими индивидуальными предпринимателями;

нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальных бюро;

адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.

Указанные сведения предоставляются в Министерство по налогам и сборам для формирования автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц (базы данных АИС учета доходов физических лиц).