Последнее обновление: 07.04.2021 11:25

Власти Беларуси начали страховать экспортные поставки калия от политических рисков

Власти страны, в которой сдулся протест и которой не страшны никакие санкции, почему-то решили застраховать экспортные поставки калийных удобрений от политических рисков.

Согласно постановлению Совмина №192 от 5 апреля 2021 года, страховке подлежит контракт на поставку калия в Бразилию.

«Разрешить Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» заключить с открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» договоры добровольного страхования краткосрочного экспортного контракта от политических и (или) коммерческих рисков при реализации экспортного контракта от 24 ноября 2020 г. № 2020-00348, заключенного между данным обществом и компанией «Adubos Araguaia Industria e Comercio LTDA» (Федеративная Республика Бразилия)», - говорится в документе.

В 2020 году на Бразилию пришлось почти 22% белорусского экспорта калия на сумму $522 млн. Для сравнения, в тот же Китай Беларусь поставила калий на сумму $320,7 млн., в Индию - $290 млн.

Впрочем, Белэксимгарант – такое же госпредприятие, как и БКК и Беларуськалий. Поэтому, данное постановление может обрести реальный экономический смысл только в том случае, если Белэксимгарант сможет перестраховать свою ответственность на международном рынке. Найдется ли желающий среди международных страховщиков, который застрахует экспорт калия из синеокой от политического риска?

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