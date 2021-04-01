МАРТ повысило цену на сжиженный газ в баллонах для населения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило цену на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах. Об этом говорится в постановлении ведомства № 18 от 24 марта 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, с 1 апреля 2021 года газ сжиженный в баллонах будет стоить 1 рубль 26 копеек (ранее – 1 рубль 15 копеек).

Новая цена будет применяться при реализации населению баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

При этом данное решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются правительством.