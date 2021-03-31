ЕАБР допускает снижение ВВП Беларуси в 2021 году на 1,4%

Евразийский банк развития (ЕАБР) не исключает углубления рецессии в Беларуси в 2021-2022 годах в случае реализации рискового сценария в виде усиления негативного влияния на экономику республики пандемии коронавируса и продолжающегося политического кризиса.

"Реализация рискового сценария приведет к спаду белорусской экономики в 2021-2022 годах. ВВП снизится на 1,4% в 2021 году и на 2,6% в 2022 году, а в 2023 году продемонстрирует рост на 0,4%", - говорится в опубликованном макрообзоре ЕАБР "Сильный восстановительный рост в 2021 году".

В соответствии с базовым прогнозом, ЕАБР прогнозирует нулевую динамику ВВП Беларуси в 2021 году с последующим восстановительным ростом до 0,7% в 2022 году и 1,5% в 2023 году, передает Интерфакс-Запад.

Эксперты ЕАБР отмечают негативное влияние на потенциал роста белорусской экономики продолжающегося с августа прошлого года поствыборного политического кризиса в стране. "Сохраняется повышенная неопределенность влияния общественно-политических событий 2020 года на потенциал экономического роста. Неблагоприятное развитие событий выразится в дальнейшем ухудшении инвестиционного климата Беларуси. Отток трудовых ресурсов и компаний ИТ-сектора может ускориться после открытия границ и снижения издержек перемещения. Неблагоприятное развитие событий приведет к сокращению потенциала роста экономики Беларуси в долгосрочном периоде (. . .) В среднесрочном периоде при негативном развитии событий вероятны глубокий спад производства и актуализация угроз долговой и финансовой стабильности", - говорится в обзоре.

Кроме того, в рисковом сценарии сделано допущение о большем негативном влиянии пандемии на потенциальный ВВП Беларуси в сравнении с базовым сценарием. В случае замедленного восстановление деловой активности в странах - ключевых торговых партнерах Беларуси, при снижении цен на сырьевые товары "инвестиционная активность в Беларуси будет слабее в сравнении с базовым прогнозом". "Потребительский спрос в рисковом сценарии сократится, а население увеличит спрос на иностранную валюту из-за повышения девальвационных ожиданий". - не исключают эксперты.

Кроме того, они предупреждают, что существенное наращивание нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля.

По их оценке, в среднесрочной перспективе потенциал роста ВВП составляет около 0,5-1% в год. При этом "устойчивое повышение экономического роста потребует масштабных структурных преобразований, направленных на увеличение производительности труда и конкурентоспособности белорусской экономики", - подчеркивается в документе. В то же время "в краткосрочном периоде стимулирование деловой активности возможно посредством наращивания эмиссионного кредитования, однако этот инструмент не способен увеличить потенциал роста в долгосрочном периоде и может привести к девальвации национальной валюты и ускорению инфляции", - полагают эксперты банка.

В то же время они отмечают угрозу долговой устойчивости в случае возникновения трудностей с рефинансированием госдолга. "Привлечение правительством республики заимствований в 2020 году позволило перераспределить долговое бремя на более длительный период. Вместе с тем в 2022-2023 годах ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам до $3,5-4 млрд в год. Потребуется их рефинансирование из-за ограниченности золотовалютных резервов и слабого потенциала экономического роста", - говорится в обзоре.

Между тем, несмотря на ожидаемое улучшение внешних условий в базовом прогнозе, ЕАБР констатирует, что белорусская экономика в 2021 году продолжит стагнировать. "В целом экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного, в первую очередь, на фоне слабой инвестиционной активности. К этому приведут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений, неустойчивое финансовое положение предприятий и ограниченное предложение кредита частному сектору", - считают эксперты.

По их оценке, в любом случае потребительский спрос в текущем году останется слабым из-за ожидаемого замедления роста доходов населения и ужесточения условий кредитования. "Поддержку экономике Беларуси в 2021 году окажет восстановление деловой активности в странах - торговых партнерах, а также постепенное ослабление санитарных ограничений по мере нормализации эпидемиологической обстановки", - отмечается в обзоре.

В соответствии с базовым сценарием, ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси в среднем на 1,1% в год в 2022-2023 годах.

По прогнозу, инфляция в Беларуси в 2021 году снизится до 6,6% с 7,4% в 2020 году. В 2022-2023 годах ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси на уровне 5% в год. В то же время, тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе, что связано с относительно низкими темпами экономического роста страны, считают авторы обзора.

Всемирный банк Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2021 году на 2,2% с последующим ростом экономики республики на 1,9% в 2022 году.