Последнее обновление: 31.03.2021 12:27

Беларусь ввела льготы на импорт грузовиков Евро-6 на 2021 год

Импорт транспортных средств экологического класса 6 (Евро-6) на территорию Беларуси в 2021 году освобождается от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

Согласно указу №123 от 30 марта 2021 года, льготы распространяются на грузовики Евро-6, с момента выпуска которых прошло не более одного года.

Указ действует в отношении седельных тягачей с полной массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.



blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование