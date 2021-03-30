Последнее обновление: 30.03.2021 17:14

НАУ просит европейские банки закрыть корсчета госбанков Беларуси

Народное антикризисное управление в начале марта письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета банков, которые обслуживают силовые структуры.

«Также мы обратились к платежным системам Visa и MasterCard, чтобы те рассмотрели вопрос о приостановке отношений с госбанками Беларуси до тех пор, пока те продолжают обслуживать структуры и людей, которые находятся под санкциями», - говорится в сообщении НАУ.

НАУ также призывает беларусов отказаться от любых отношений с беларускими госбанками, в которых «получают зарплату силовики: «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование