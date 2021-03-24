Суэцкий канал заблокирован севшим на мель контейнеровозом

В южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам.

При этом в ночь на среду, 24 марта, он полностью заблокировал движение через канал в обе стороны. По данным агентства Bloomberg, в результате в Суэцком канале образовался затор из более 100 судов, передает DW.

Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших нет. Началась спасательная операция, она может занять несколько дней, сообщается далее. В настоящее время окруженный буксирами контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров находится у побережья Египта.

Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.

После инцидента повысились цены на нефть. На 12:36 баррель сорта Brent подорожал до $62,53 за баррель, WTI – до $59,46 за бочку.