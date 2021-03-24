Последнее обновление: 24.03.2021 07:51

ЕС не признает указ Путина о владении землей в аннексированном Крыму

Европейский Союз не признает указа президента России Владимира Путина о владении землей в аннексированном РФ Крыму.

С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила во вторник, 23 марта, передает DW.

Указ Путина нарушает международное гуманитарное право, а также является очередным шагом по установлению российского гражданства на полуострове, подчеркнули в Брюсселе. ЕС расценивает вступление этого документа в силу 20 марта как еще одну попытку насильственной интеграции полуострова в состав России.

Евросоюз призвал РФ прекратить все нарушения международного права в Крыму. ЕС не признает аннексию Крыма Россией и непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнули в Брюсселе.

Владимир Путин подписал указ в марте 2020 года. Документ предусматривает ограничения на владение землей для лиц, не являющихся гражданами России. Изменения затрагивают около 11,5 тыс. земельных участков на полуострове, прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, в том числе Украины.

У землевладельцев, не обладающих гражданством РФ, был год, чтобы самостоятельно продать землю российским гражданам или зарегистрированным в России юридическим лицам или же передать эту задачу российским властям.

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