Белорусские власти всерьез рассчитывают привлечь мировые инвестиции в IT-индустрию на фоне покидающих страну айтишников.

Около 5 тыс. айтишников покинули страну, уехав в Польшу, Украину и Литву из-за релокации бизнеса. В стране 287 политзаключенных и более 32 тыс. зафиксированных задержаний в ходе акций протеста, возбуждено около 2,5 тыс. уголовных дел в отношении протестующих.

"… мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент (IT-индустрию)", - завил на совещании Лукашенко.

"Компании, покидающие работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит и ценовой устойчивости", - признал пенсионер.

"Однако нам надо посмотреть шире. В ковидный период прошлого года страны - мировые лидеры напечатали триллионы долларов, мы об этом уже не единожды говорили, чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал. Все это видели, понимают и еще больше поймут потом. Никто не скрывает, что триллионы долларов были напечатаны для сохранения собственной экономики, поддержки бизнеса и людей. Куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту и, естественно, прибыльность, - в IT-индустрию", - открыл Америку Лукашенко.

По его словам, сформировался бешеный спрос, и стоимость высокотехнологичных компаний выросла от 200 до 800%.

"Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну", - поставил задачу Лукашенко направить незадействованный мировой капитал в белорусский сегмент мирового IT-рынка.