Google обвинил Microsoft в корпоративной беспринципности

Google раскритиковал Microsoft и обвинил компанию в корпоративном оппортунизме из-за поддержки инициативы ввести для онлайн-платформ плату за использования новостного контента СМИ.

Речь идет о дискуссии, которая развернулась среди IT-компаний после принятия в Австралии кодекса игроков медиарынка, обязывающего социальные сети и поисковые системы платить изданиям за использование их авторского контента. Пока что закон касается только Google и Facebook.

В начале февраля президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания поддерживает инициативу австралийских властей, вставших на защиту СМИ, передает РБК.

«Медиарынок и журналистика в настоящее время сталкиваются со множеством проблем цифровой эпохи, включая изменение бизнес-моделей и меняющиеся предпочтения потребителей», — писал Смит.

Он также предложил американским властям принять похожие правила, чтобы обязать цифровых гигантов платить СМИ.

В ответ на это старший вице-президент Google Кент Уокер заявил, что подобные предложения Microsoft являются ничем иным как попытками отстоять собственные интересы в конкурентной борьбе. «Эта важная дискуссия должна касаться существа проблемы, а не сводиться на нет явным корпоративным оппортунизмом», — писал Уокер.

По его словам, обе компании активно конкурируют в разных сферах — от облачных сервисов до электронной почты и видеосвязи. «К сожалению, по мере того, как конкуренция в этих областях усиливается, Microsoft возвращаются к знакомой схеме нападения на соперников и лоббирования правил, которые отвечают их собственным интересам», — заявил вице-президент Google.

Уокер подчеркнул, что призывы Microsoft к введению платы за контент СМИ в США являются корыстными и могут сломать принципы работы открытой сети. И заявления IT-гигант сделал именно после обнаружения масштабных взломов своих сетей и утечек данных пользователей.

После объявлении австралийских властей о введении нового закона, Google пригрозил отключить свою поисковую систему на территории страны. Facebook в феврале блокировал для пользователей все сообщения австралийских СМИ. Однако позже руководству соцсети удалось прийти к компромиссу с властями.