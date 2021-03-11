Последнее обновление: 11.03.2021 15:59

Конгресс США утвердил программу поддержки экономики на $1,9 трлн.

Палата представителей Конгресса США в среду, 10 марта, с небольшим перевесом одобрила предложенный главой Белого дома Джо Байденом пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

За антикризисную программу объемом 1,9 триллиона долларов проголосовали 220 депутатов, против - 211. При этом за это предложение демократов не высказался ни один депутат-республиканец, передает DW.

Пакет мер финансовой помощи уже ранее был с некоторыми серьезными поправками одобрен Сенатом, теперь документ должен подписать президент Байден.

Ожидается, что средства, среди прочего, будут направлены на наращивание программы вакцинации от коронавируса, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, увеличение пособия на ребенка и по безработице.

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