Инфляция в Беларуси в феврале ускорилась до 8,7%

Потребительские цены в Беларуси в феврале 2021 года выросли на 8,7% в годовом выражении (к февралю 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с январем потребительские цены на товары и услуги в феврале 2021 года выросли на 1,9%, с начала года – на 3,1%.

Цены на еду в феврале 2021 года выросли на 1,8% к январю, с начала года – на 3,3%, в годовом выражении – на 7,2% (к февралю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в феврале 2021 года выросли на 1,1% к январю, с начала года – на 2,4%, в годовом выражении – на 9,4%.

Тарифы на услуги в феврале 2021 года подорожали на 3,4% к январю, с начала года – на 3,7%, в годовом выражении – на 9,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 102%.