AstraZeneca продала свою долю в компании Moderna за $1,2 млрд.

Британско-шведская компания AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna за сумму, которая оценивается в 1,2 млрд долларов.

Об этом пишет в понедельник газета «Таймс», передает ТАСС.

По данным издания, AstraZeneca избавилась от принадлежащего ей пакета из 7,7% акций Moderna, однако подробности осуществления сделки, включая информацию о том, когда именно были проданы акции, остаются неизвестны. Газета сообщает, что компании намерены сохранять совместные программы на направлениях, не касающихся разработки вакцин от коронавируса.

Как отмечает «Таймс», британский производитель лекарств воспользовался резким ростом стоимости акций Moderna, чтобы профинансировать приобретение американской компании Alexion, создающей препараты для лечения сложных и редких заболеваний. Соглашение о том, что AstraZeneca приобретет Alexion за 39 млрд долларов, было достигнуто в конце прошлого года. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2021 года. Издание предполагает, что AstraZeneca продала акции Moderna далеко не на пике их стоимости, которая в начале февраля достигала 186 долларов за акцию, почти утроившись по сравнению с ноябрем прошлого года.

AstraZeneca и Moderna являются разработчиками показавших высокую эффективность вакцин от коронавируса. При их создании использовались разные технологии. Вакцина AstraZeneca основана на аденовирусе шимпанзе, а препарат Moderna использует матричную РНК коронавируса. Ранее Moderna сообщила, что в этом году планирует поставить 700 млн доз своей вакцины на общую сумму 18,4 млрд долларов.