Изготовители протестной символики в Минске осуждены за «неповиновение»

Двух жителей Минска приговорили соответственно к 25 суткам административного ареста и штрафу в 80 базовых величин за производство бело-красно-белых флагов и другой символики, которую власти с недавнего времени называют «протестной».

В субботу МВД РБ сообщало о задержании в Минске работников частной типографии, организовавших производство и продажу протестной символики. Сотрудники милиции изъяли различную готовую продукцию, компьютерную технику и бухгалтерские записи.

В итоге задержанных судили по статье 23.4 КоАП РБ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица) и статье 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство). В результате 29-летний гражданин РФ получил 25 суток, а 51-летний гражданин Беларуси отделался штрафом, поскольку содержит несовершеннолетнюю дочь.