Последнее обновление: 08.02.2021 18:01

Маск запустил биткойн за отметку в $44 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии достиг отметки в $44,802 тыс., обновив исторический максимум благодаря отчетности производителя электромобилей и батарей Tesla, которой руководит миллиардер Илон Маск.

Компания опубликовала отчетность, сообщив, что инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту биткойн.

«Более того, мы планируем начать использовать биткойн в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем», - говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По состоянию на 18:00 биткойн по данным Coindesk торгуется у отметки $43,677 тыс.

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