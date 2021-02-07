Последнее обновление: 07.02.2021 15:24

Куба пустит частный бизнес в большинство отраслей экономики

Власти Кубы в свете напряженной экономической ситуации намерены привлечь в государственную экономику частный бизнес: почти все отрасли будут открыты для деятельности малых предпринимателей и самозанятых.

Об этом сообщили государственные СМИ Кубы в субботу, 6 февраля, передает DW.

По словам министра труда и социального обеспечения Марты Элены Фейто Кабреры, список видов деятельности, разрешенных для частного сектора, будет расширен со 127 до 2000 позиций. Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.

Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11 процентов из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой - устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование