Литовское телевидение рассказало, как зарабатывают на бегущих от Лукашенко белорусах

Часть белорусов, бежавших в Литву от режима Лукашенко, стали заложниками мошеннических схем предпринимателей, действующих в Литве.

Как свидетельствует расследование ЛРТ (государственное Литовское радио и телевидение), бизнес главы учреждения «Дапамога», собирающего пожертвования у литовцев, извлекал прибыль из размещения беженцев из Беларуси.

Для получения денег из фондов поддержки белорусов заключались фиктивные договоры аренды, подделаны литовские медицинские справки и подписи руководителей компаний. Под прикрытием гуманитарного коридора в Литву привлекались экономические мигранты.

Согласно расследованию, после начала протестов в Беларуси против результатов президентских выборов в Литве была создана организация «Дапамога».

Организация во главе с Наталией Колеговой, утверждающая, что помогает бегущим от режима белорусам приехать в Литву и тут устроиться, собирала у литовцев помощь.

Данные, собранные отделом расследований ЛРТ, показывают, что Колегова сдавала белорусам квартиры по цене выше рыночной, хотя предпринимательница публично заявляла, что помогает бесплатно.

С целью получения денег из фондов международной поддержки договоры аренды жилья с приехавшими беларусами могли быть сфальсифицированы с помощью Н.Колеговой.

Кроме того, Колегова и компания Natalex, принадлежащая ей и ее мужу, могли подделывать литовские медицинские справки.

В расследовании указывается, что согласно договорам аренды, пять беженцев из Беларуси должны были разместиться одновременно в помещениях площадью в несколько десятков квадратных метров, которые формально являются офисом компании.

Подробное расследование опубликовано здесь.