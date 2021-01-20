МАЗ выпал из top-5 поставщиков грузовиков на российский рынок

Отказ властей Беларуси вводить ограничения в первую и последующие волны пандемии коронавируса на фоне заклинаний Лукашенко, что, если введем карантин, потеряем рынки, не сильно помогло производителю грузовиков «МАЗ», впервые за долгие годы выпавшему из первой пятерки поставщиков новых грузовиков на российский рынок.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2020 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 74,8 тыс. единиц, что на 7,3% меньше, чем в 2019 году.

Традиционно первенство на этом рынке удерживает KAMAZ, на долю которого в 2020 году пришлось 37% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,8 тыс. штук – на 0,6% больше, чем в 2019 году.

Вторую строчку рейтинга по-прежнему занимает другой российский бренд – GAZ, показатель которого составил 6,8 тыс. машин (-23,1%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Scania (4,9 тыс. шт.; -12,4%).

Еще один шведский автопроизводитель – Volvo – на этот раз опустился на четвертую строчку рейтинга (4,5 тыс. шт.; -20,7%), а замкнул пятерку лидеров отечественный Ural (4,1 тыс. шт.; +27,3%).

Стоит отметить, что только два бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у Ural (+27,3%). А вот самое сильное падение здесь эксперты зафиксировали у марки DAF (-34,3%).

МАЗ поставил на российский рынок 3729 грузовиков, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году. В 10-ке поставщиков авто МАЗ показал наименьший процент снижения, в том числе за счет аквтиных поставок в декабре, но это не спасло белорусского автопроизводителя: МАЗ выпал из top-5.

В декабре 2020 года МАЗ поставил на российский рынок 569 грузовиков, что на 43% больше по сравнению с декабрем 2019 года.

В десятке самых массовых моделей грузовиков в 2020 году модели МАЗ отсутствуют.