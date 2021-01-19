Последнее обновление: 19.01.2021 17:48

ЕС отменит запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) позволит самолетам Boeing 737 Max возобновить полеты в Европе на следующей неделе, после почти двух лет осмотров после того, как эта модель потерпела две катастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Патрик Ки, исполнительный директор EASA заявил, что самолетам будет разрешено летать до тех пор, пока они будут соответствовать условиям, определенным агентством, и пилоты будут проходить соответствующую подготовку.

Использование самолетов Boeing 737 Max было приостановлено в марте 2019 года после катастрофы рейса Lion Air вблизи Джакарты 29 октября 2018 года и рейса Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года, в результате чего погибли 346 человек. Следователи установили, что причиной катастроф стала неисправная компьютерная система, которая опустила нос самолета вниз в полете, и это не могли откорректировать пилоты.

Изменения, санкционированные EASA, включают переаттестацию системы управления полетом самолета, так называемой Системы увеличения маневренных характеристик, или MCAS, которая не была частью предыдущих 737 моделей.

В прошлом месяце 737 Max вернулся в небо в США после того, как Федеральная авиационная администрация одобрила изменения, внесенные Boeing в автоматизированную систему управления полетом.

Бразилия также позволила возобновить полеты, а в начале этой недели эксплуатацию самолетов позволили и в Канаде.

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