Власти Беларуси рассуждают о привлекательности инвестиций в условиях концлагеря

В стране, где на высоком уровне всерьез обсуждалась идея строительства концентрационных загонов для политических оппонентов и не работают законы, чиновники пытаются рассуждать о мерах по повышению привлекательности инвестиций и неких гарантиях бизнесу.

Как сообщил сегодня министр экономики РБ Александр Червяков, предлагается пересмотреть основания для привлечения бизнеса к уголовной и административной ответственности.

"Ключевым будет создание привлекательности белорусской юрисдикции для бизнеса и инвесторов. Поэтому на рассмотрение Всебелорусского народного собрания выносятся меры по дополнительным гарантиям защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов. Предлагается пересмотреть основания для привлечения экономических агентов к уголовной и административной ответственности за правонарушения в экономической сфере. За экономические проступки - только экономическое наказание", - сказал Червяков (цитата БелТА).

Право определять, является ли бизнес добросовестным или нет, судя по всему, сохранится за Иваном Тертелем.

Кроме того, по словам министра экономики, для инвесторов предлагается ввести стабилизационную оговорку, суть которой сводится к мораторию на повышение налогов на срок до пяти лет в рамках инвестиционного договора. Как подобные оговорки работают на уровне целого декрета, с 1 января убеждаются работники компаний ПВТ и Великого камня: читают «9%», но ощущают как «13%».

Еще власти намерены подумать о гарантированном выкупе части продукции на новых производствах, обещают обсудить размер инвестиционных вычетов, которые можно отнести на затраты, и, возможность расширения полномочия местных органов управления по вопросам регулирования земельных и имущественных отношений.

Сплошное бла-бла-бла, поскольку всё вышеперечисленное можно обсуждать только после того, как будут выполнены известные властям политические условия. Ведь рассуждения о неких гарантиях, оговорках и мораториях в стране, где смелость посмотреть в глаза проходящему мимо омоновцу может запросто обернуться нарами на Окрестина, представляются неадекватной и циничной дичью.