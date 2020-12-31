В Беларуси сохраняется госрегулирование цен на широкую группу продовольствия

Белорусские власти сохраняют государственное регулирование цен на широкую группу продовольствия и товаров, относимых к социально-значимым.

Постановлением Министерства торговли и антимонопольного регулирования РБ №83 от 28 декабря 2020 года на эту группу в I квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на 90 дней путем установления ограничений:

производителям – предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 г. (по плодоовощной продукции – в целом за 2019 год) или не более 10 процентов;

оптовой и розничной торговле – предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) от 15 до 30%.

«Ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, – товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.)», - говорится в комментарии МАРТ РБ.

Перечень социально значимых товаров:

1. Рыба свежемороженая в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная (семейства карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых, аргентиновых), за исключением рыбных товаров и изделий из рыбы, рыбного филе.

2. Мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (вареные колбасы, сосиски, сардельки):

- говядина в полутушах и четвертинах (за исключением высококачественной говядины) и свинина в тушах и полутушах, реализуемые по сортам в соответствии со стандартами разделки данных видов мяса для розничной торговли;

- крупнокусковые мясные бескостные и мясокостные натуральные полуфабрикаты из говядины и свинины, за исключением крупнокусковых бескостных мясных полуфабрикатов из высокоценных частей туши говядины и свинины – вырезки, длиннейшей мышцы, филейной и шейной частей, высококачественной говядины, а также крупнокусковых бескостных полуфабрикатов иных наименований из указанных частей туши;

- вареные колбасные изделия разнообразной формы, изготовленные из колбасного фарша (из говядины, свинины, мяса кур и субпродуктов из этих видов мясного сырья и допустимых немясных ингредиентов), сформированные в оболочку, подвергнутые термической обработке до готовности к употреблению, высшего, первого, второго сортов, бессортовые, мясорастительные;

- мясо кур и цыплят-бройлеров охлажденное или замороженное в тушках или в виде их частей – полутушки, четвертины, бедро, голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и др., за исключением филе и фаршей куриных.

3. Молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением молока ультрапастеризованного, стерилизованного, топленого, сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров, творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зерненого с добавлением сливок.

4. Сыр (твердый, полутвердый): сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов.

5. Масло подсолнечное и рапсовое, за исключением купажированного (смешанного) масла, масла для фритюра.

6. Масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топленого масла.

7. Яйцо куриное свежее диетическое или столовое.

8. Мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго сортов, без добавок).

9. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный (простой или заварной с дополнительным сырьем или без него), хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из муки пшеничной, за исключением хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), иных несдобных изделий, сдобных булочных изделий.

10. Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы (макароны, вермишель, спагетти, рожки и прочие сухие макаронные изделия, относящиеся к группам Б и В, в том числе изделия макаронные быстрого приготовления).

11. Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные).

12. Рис белый шлифованный, крупа манная, крупа пшенная.

13. Детское питание (сухие смеси, каши, консервы):

- сухие молочные, кисломолочные, безмолочные, мучные смеси для детского питания, в том числе лечебные смеси, сухие молочные обогащенные каши, каши быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие молочные, кисломолочные продукты для детского питания;

- мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные, плодоовощные консервы (моно- и многокомпонентные фруктовые, фруктово-овощные, овощные и овощефруктовые пюре, в том числе с добавлением молочных продуктов и (или) круп, соки и нектары фруктовые, овощные, овоще-фруктовые, сокосодержащие напитки, морсы).

14. Свежий картофель продовольственный, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый, свежие огурцы, свежие помидоры, за исключением свежих картофеля, свеклы столовой, моркови столовой, откалиброванных, мытых, а также расфасованных в перфорированные пакеты или сетчатую тару с применением клипсатора.

15. Свежие яблоки.