Премьер Головченко вместо цен на газ и нефть для Беларуси в 2021 году рассказывает небылицы

В завершение ужасного для Беларуси 2020 года премьер Роман Головченко отправился на Беларуськалий, где делился со страной необъяснимым оптимизмом в ответах на вопросы государственной прессы.

Нефть и газ

Премьер повторил, что Беларусь договорилась с Россией о поставках нефти газа в 2021 году на «выгодных условиях», но не стал уточнять условия или называть цены.

Так, цену на газ в 2021 году Головченко назвал "очень комфортной", уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года.

"Если говорить о текущем уровне цен на мировых спотовых рынках, то Беларусь покупает газ практически в два раза дешевле по сравнению со складывающимися мировыми ценами", - сказал премьер, которого цитирует БелТА.

Головченко, может быть, и не врет, если точно знать, о каких мировых и белорусских ценах он говорит. Но…

Газпром Беларусь импортирует российский газ по 127 долларов за 1 тыс. кубов (цена варьируется от качества газа), добавляет свою наценку в 20 долларов и НДС и примерно по 176-180 долларов продает Белтопгазу, который затем реализует газ внутри страны.

В два раза дороже выходит 254 доллара по нижнему показателю (входу в РБ) и 352-360 долларов по реальному белорусскому входу.

На главной европейской торговой площадке, хабе TTF в Нидерландах, 29 декабря 2020 года спотовая цена на газ составляет 17,529 евро за 1 мегаватт. По европейским правилам берем верхний коэффициент теплотворности в 11,28 и получаем цену в 197,7 евро за 1 тысячу кубов, переводим в доллары по $1,22 за евро и получаем 241 доллар за 1 тысячу кубометров.

Если пересчитать по коэффициенту теплотворности 9,5, который использует Украина, то цена выйдет куда ниже – 203 доллара за 1 тыс. кубометров. Кстати, теплотворность российского газа Украина оценивает в 8,0-8,3, что дает 177,5 доллара за 1 тысячу кубометров.

Что касается цен на нефть, то премьер еще раз озвучил информацию об отмене межбюджетной компенсации премии российским поставщикам, но опять же не привел никаких подробностей нефтяных договоренностей.

"Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансферов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент", - признал Головченко.

Отлично, но выгодные условия по нефти – это сколько за баррель? Есть ли в цене премия российским поставщикам и что в итоге получается на выходе с учетом налогового маневра в российской нефтянке?

"Поэтому абсолютно спокойно и, как мы считаем, на выгодных для Беларуси условиях по поставкам энергоносителей мы входим в 2021 год", - сказал Головченко.

На «выгодных» следует понимать примерно также, как и «в два раза» по газу…

Калий

Премьер сегодня ошарашил мировые рынки тем, что Беларуськалий в 2020 году поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений.

"До конца года осталась буквально пара дней, но есть уверенность, что будет поставлен рекорд по объему добычи хлоркалия. И на фоне разговоров, что кто-то остановился, вот-вот остановится или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания", - сказал Головченко.

Объем производства минеральных удобрений за 11 месяцев 2020 года составил 11 362 тыс. т, что на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. По итогам года Беларуськалий поднимет 55 млн. тонн, из которой получится примерно 12 млн. т удобрений.

Всё это звучит замечательно, особенно в пику заявлениям о паре сотен забастовщиков. Но только вот страну абсолютно не интересует перспектива «давайте засыплем калием все поля». Всех волнует именно объем экспорта и мировая цена на калий. И понятно, что чем больше Беларуськалий вещает об успехах в добыче, тем меньше шансов остается получить к началу весенней битвы за урожай справедливую экспортную цену.

«[По экспортным контрактам на 2021 год] идет нормальный переговорный процесс», - говорит премьер, поясняя по ходу, что значит «нормальный».

«Вопрос цены каждый год труднопрогнозируемый, зависит от очень многих факторов. Думаю, что как обычно, к весне, будет уже понятно, какой уровень цен следующего года по контрактам с самыми крупными покупателями", - уточнят Головченко, что означает: в настоящий момент никаких переговоров по экспорту нет.

Белорусская АЭС

Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около $750 тыс. в день, порадовался премьер.

"Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка $750 тыс.", - сказал Головченко, отметив, что сейчас первый реактор работает на 75% мощности. – «Но уже определенный объем газа мы замещаем и такую сумму для страны экономим».

Все-таки есть ощущение, что речь пока идет исключительно о виртуальной экономии, и Беларусь не сократила отбор газа. Но даже если бы это было так, то цифра в 750 тыс. долларов – это лишь одна сторона медали. А есть и обратная – затраты на эксплуатацию станции, включая расходы на закупку топливных стрежней, их обслуживание и замену. Стоят стержни очень дорого, из-за чего не совсем просматривается экономический эффект станции, поскольку объем затрат сопоставим с объемом экономии.

Сложно сказать, что правительство Головченко чего-то добилось, порешав с Россией вопросы за пару дней до боя Курантов. Не исключено, что предыдущее правительство год назад могло также успешно решить все вопрос с поставками сырья, просто ответив на все предложения России покорным «да».

Пройдет немного времени, и все условия и цены станут известный общественности, после чего сегодняшний мажор премьера Беларуси будет вовсе выглядеть бессмысленным и нелепым.