Минфин РБ стрясет с айтишников дополнительные 170 млн. рублей в 2021 году за счет подоходного

Минфин Беларуси рассчитывает в 2021 году дополнительно собрать с работающих в ПВТ и "Великом камне" айтишников 170 млн. рублей за счет временного повышения подоходного налога с 9% до 13%.

Об этом сегодня сообщил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

"Это дополнительно порядка Br170 млн в год", - отметил Дмитрий Кийко, которого цитирует БелТА.

Расчеты сделаны с учетом того, что в IT-секторе заняты около 60,5 тыс. человек, средняя зарплата - около Br5 тыс.

Повышение подоходного налога власти страны объясняют необходимостью покрытия расходов на борьбу с коронавирусом в 2020 году.

"В этом году были в Минске выделены две гостиницы, где изолировались медики, чтобы исключить заражение своих близких. Плюс выплаты врачам и в принципе финансирование расходов на здравоохранение максимально сконцентрировано на местных бюджетах", - пояснил глава Минфина Юрий Селиверстов.