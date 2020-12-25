Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 183006 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 декабря 2020 года выросло до 183006 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1367 человек.

Выздоровели и выписаны 161832 (+2395) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1367 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1893 человека (6,57% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3883776 (+28811) тестов коронавирус.