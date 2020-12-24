Последнее обновление: 24.12.2020 21:45

Американский партнёр отказался от сотрудничества с белорусской Synesis

Американская GSD Venture Studios отказалась от сотрудничества с белорусской компанией Synesis после того, как последняя оказалась в санкционном списке Евросоюза.

«В 2019 году GSD Venture Studios (GSDVS) стала партнёром Synesis, потому что мы считали их лучшими в мире AI-инженерами с твёрдыми этическими принципами. Недавно ЕС ввел санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав. GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis. Мы не будем давать других комментариев в ожидании ответа Synesis Евросоюзу», - заявил Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент GSD Venture Studios, которого цитирует dev.by.

По информации издания, контракт между GSD Venture Studios и Synesis прекратил действие несколько недель назад.

Synesis примерно год назад объявила о планах продвигать решения Kipod Smart City на рынке США. Для этого она подписала соглашение с американской GSD Venture Studios о намерении создать совместную компанию Irex.

На начальном этапе совместная компания планировала сфокусироваться на двух рынках: управление дорожным трафиком (Traffic Management) и безопасность ЖКХ (Residential Security).

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