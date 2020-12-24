Последнее обновление: 24.12.2020 16:21

Украина вдвое увеличила для белорусов срок пребывания в стране

23 декабря Кабинет Министров Украины принял закон, позволяющий белорусам находиться на территории страны 180 дней в течение года.

Ранее максимальный срок пребывания в Украине для граждан Беларуси был вдвое короче — 90 дней в течение 180 дней.

Указ об увеличении срока пребывания белорусов в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленским ещё в октябре. Но тогда речь шла только о предпринимателях, технических специалистах и их семьях, передает dev.by.

Как сообщалось, 23 октября Кабмин Украины упростил процедуру получения вида на жительство для высококвалицированных специалистов из Беларуси.

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