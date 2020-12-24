Китай одобрил новую вакцину от коронавируса Sinopharm

Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг китайским медицинским регулятором, передает ТАСС.

Как объявила ранее Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

CNBG - не единственная китайская фармацевтическая компания, заявившая о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech ранее объявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.