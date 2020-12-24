Последнее обновление: 24.12.2020 10:53

Белорусские колхозы и льнозаводы получат в 2021 году льготные цены на дизтопливо

Белорусские льнозаводы и сельхозорганизации в 2021 году смогут приобрести 505 тыс. тонн дизельного топлива по заниженным ценам за счет вычета акциза, следует из указа №479 от 22 декабря 2020 года, подписанного в целях «минимизации финансовых затрат».

«…освобождается от акцизов дизельное топливо, … в количестве, не превышающем 505 тыс. тонн в год; данное топливо в дальнейшем поставляется сельскохозяйственным организациям, льнозаводам … по перечням, формируемым облисполкомами и согласованным с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Белорусским государственным концерном по нефти и химии», - говорится в документе.

В случае нецелевого использования дизтоплива, «плательщиками акцизов признаются организации, входящие в состав ПО «Белоруснефть», и (или) организации, обслуживающие сельское хозяйство, допустившие такое нецелевое использование (реализацию, передачу)», - также сказано в документе, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

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