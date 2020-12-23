Последнее обновление: 23.12.2020 13:20

ФРС США обязала Credit Suisse усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, обязала швейцарский банк Credit Suisse повысить эффективность своей политики по борьбе с отмыванием денег.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении американского финансового регулятора, передает ТАСС.

Заявление было сделано после обнаружения ряда проблем в операциях банка в США. ФРС обязывает Credit Suisse «принять план по пересмотру своей политики по борьбе с отмыванием денег в течение 90 дней» с целью обеспечить надлежащий контроль за незаконной деятельностью, а также регулярно сообщать американскому регулятору о достигнутых результатах.

В заявлении самого банка отмечается, что он намерен выполнить условия ФРС «своевременно и тщательно» и уже реализует «обширный план улучшений» своих операций в штате Нью-Йорк, финансовое управление которого было причастно к обнаружению проблем.



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