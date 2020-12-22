Госдолг Франции в III квартале превысил 116% ВВП страны - доклад

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2020 года до 116,4% ВВП страны. Об этом говорится в докладе Национального института статистики и экономических исследований, опубликованном во вторник.

«В третьем квартале 2020 года государственный долг достиг 2,67 трлн евро, то есть 116,4% ВВП. После беспрецедентного роста госдолга во втором квартале (+199,9 млрд евро), изменения в этом квартале (+36,1 млрд евро) схожи с показателями 2019 года за аналогичный период», - гласит доклад организации, передает ТАСС

В конце октября министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщал, что, согласно расчетам его ведомства, госдолг страны в 2020 году достигнет 120% от ее ВВП вместо рассчитанных ранее 117,5% ВВП. Это связано с принятием новых мер поддержки бизнеса во Франции на фоне повторного введения режима самоизоляции по всей стране. Министр добавил, что падение ВВП Франции за 2020 год составит 11%, но покупательская способность французов снизится только на 0,5%.