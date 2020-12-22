Последнее обновление: 22.12.2020 12:33

Беларусам с 1 января можно открывать счета в драгметаллах за рубежом без разрешения Нацбанка

Нацбанк Беларуси с 1 января 2021 г. отменяет ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.

Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами РБ, говорится в комментарии НБ РБ к постановлению №352 от 10 ноября 2020 года.

В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Нацбанка РБ. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок.

Документом также утвержден ряд нововведений, расширяющих возможности использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при осуществлении операций с драгоценными металлами.



blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование