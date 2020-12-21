Денежные переводы белорусов из-за рубежа в III квартале 20 года упали на 35,74%

Нацбанк Беларуси опубликовал отчет о личных переводах населения из-за границы и за границу, который хорошо объясняет, как коронавирус влияет на снижение поступлений из-за рубежа и почему власти так хотят возобновления транспортного сообщения с Россией.

Одновременно, отчет показывает насколько влияет на рост переводов за границу политическая ситуация в стране.

Личные переводы, полученные гражданами Беларуси из-за границы в III квартале 2020 года, составили $174,4 млн., что на $97 млн. или 35,74% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению со II кварталом 2020 года переводы выросли на $21,4 млн. или 13,99%, но снизились на $36,9 млн. или 17,46% к I кварталу текущего года.

Поступления от оплаты труда в III квартале 2020 года составили $133,9 млн., что на $97,1 млн. или 42,03% меньше, чем в III квартале прошлого года. По сравнению со II кварталом 2020 года поступления от оплаты труда выросли на $7,6 млн. или 6,02%, но снизились на $21,3 млн. или 13,72% к I кварталу текущего года.

В том числе чистая оплата труда (за вычетом уплаченного подоходного налога и расходов на переезды) в III квартале 2020 года составила $73,1 млн., что на $55,8 млн. или 43,29% меньше, чем в III квартале прошлого года. По сравнению со II кварталом 2020 года чистая оплата труда выросла на $8,8 млн. или 13,69%, но снизилась на $8,8 млн. или 10,74% к I кварталу текущего года.

Денежные переводы работающих в III квартале 2020 года составили $88,6 млн., что на $32,2 млн. или 26,66% меньше, чем в III квартале прошлого года. По сравнению со II кварталом 2020 года денежные переводы работающих выросли на $7,9 млн. или 9,79%, но снизились на $16,4 млн. или 15,62% к I кварталу текущего года.

Личные переводы, выплаченные за границу в III квартале 2020 года, составили $61,9 млн., что на $17,5 млн. или 39,41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению со II кварталом 2020 года переводы за границу выросли на $31,4 млн. или в 2,03 раза, и на $16,7 млн. или 36,95% к I кварталу текущего года.

В том числе, денежные переводы работающих за границу в III квартале 2020 года, составили $32,0 млн., что на $13,4 млн. или 72,04% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению со II кварталом 2020 года переводы работающих за границу выросли на $20,0 млн. или в 2,66 раза, и на $13,9 млн. или 76,80% к I кварталу текущего года.

С начала года личные переводы, полученные гражданами Беларуси из-за границы, составили $538,7 млн., в то время как личные переводы, выплаченные за границу – $137,6 млн. Для сравнения: за первые 3 квартала 2019 года показатели составили соответственно $760,2 млн. и $121,9 млн.

Отчет Нацбанка подготовлен на основании методологических рекомендаций МВФ. Личные переводы, как составная часть показателя "Денежные переводы", определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами – резидентами и домашними хозяйствами – нерезидентами, плюс оплата труда работников минус налоги и отчисления на социальные нужды, выплаченные работниками-нерезидентами в стране найма, минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей. Иными словами, личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников – нерезидентов.