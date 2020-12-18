Последнее обновление: 18.12.2020 19:36

Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз летать в ОАЭ

Объединенные арабские эмираты в самый разгар зимней волны пандемии коронавируса решили распахнуть свои границы перед беларусами.

Министерство иностранных дел ОАЭ уведомило МИД РБ о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу протокола о взаимной отмене виз.

Протокол вступает в силу 16 января 2021 года. С этой даты граждане Беларуси смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории этой страны без виз не более 90 дней с даты въезда.

Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.

Кому на пляж и в банк, кому – на охоту…



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