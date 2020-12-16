В сети появился список имен и предприятий из 3-го пакета санкций ЕС против Беларуси

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал список входящих в 3-й пакет предприятий и физических лиц, в отношении которых Евросоюз вводит санкции.
Источники, близкие к Брюсселю, подтверждают достоверность списка, который будет опубликован в официальном журнале ЕС.
Компании:
ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники.
ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж».
ГУ «Главное хозяйственное управление» — Самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси.
Dana Holdings — один из главных финансовых помощников режима. Холдинг держит тесные отношения с Лукашенко.
ООО «Синезис» — Ответственные за деанон мирных протестующих и передачу этих данных режиму. Компания-разработчик софта по распознаванию лиц.
Управление делами президента Республики Беларусь под руководством Виктора Шеймана.
ОАО «МЗКТ» — являются частью госуправления военпромом. Увольняли сотрудников за их политические взгляды.
ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники.
Персоналии:
Анатолий Сивак — вице-премьер
Иван Эйсмонт— глава БТ
Владимир Караник— бывший Министр здравоохранения, ныне — председатель Гродненского облисполкома
Наталья Кочанова — председатель Совета Республики
Андрей Швед — генеральный прокурор Республики Беларусь
Игорь Луцкий — Министр информации
Виталий Стасюкевич — Заместитель начальника милиции общественной безопасности, Гродно
Игорь Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска. Советское РУВД является одним из "ударников" в сфере ужасного отношения к задержанным
Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска
Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска
Вадим Пригара — глава Молодечненского РОВД
Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК
Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками
Павел Легкий — замминистра информации
Дмитрий Шумилин — замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома
Андрей Лагунович — судья Советского районного Суда г. Гомель
Николай Воробей — ручной бизнесмен Лукашенко.
Александр Шакутин — Ручной бизнесмен Лукашенко.
Елена Некрасова — Судья. Выносит «политические» приговоры с 2007 года.
Юлия Густыр— Судья. Выносит «политические» приговоры.
Марина Федорова — Судья. Выносит «политические» приговоры.
Наталья Дедкова — Судья. Выносит «политические» приговоры.
Елена Живица — Судья. Выносит «политические» приговоры.
Елена Литвина — Судья. Выносит «политические» приговоры.