Протест предпринимателей в Киеве вылился в столкновения

В Киеве во вторник, 15 декабря, прошел многочисленный протест предпринимателей, требующих отменить локдаун и внести изменения в законодательство о финансовой отчетности.

Акция началась у здания Верховной рады, оттуда протестующие направились к офису президента Украины, а затем - на Майдан Незалежности. Здесь произошли столкновения демонстрантов с полицейскими.

Стычки начались после того, как полицейские помешали некоторым участникам протеста установить палатки, пишет агентство УНИАН. По словам протестующих, полицейские применили слезоточивый газ и силу, несколько человек получили травмы. Национальная полиция сообщила, что в ходе столкновений около 40 правоохранителей получили ожоги глаз, еще один от удара по голове потерял сознание. В ходе протеста демонстранты блокировали движение автотранспорта, полиция перекрывала движение по улице Крещатик от Европейской площади до улицы Прорезной, передает DW.

Движение "SaveФОП" регулярно организует протесты с требованием принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Сегодняшняя акция "СТОП локдаун!" была посвящена также отмене карантинных ограничений для малого и микробизнеса.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Украине с 8 по 24 января вводится жесткий локдаун. В частности, закроются кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, театры, фитнес-клубы, непродовольственные магазины. За последние сутки число случаев заражения в стране выросло на 8416 до 909 082.