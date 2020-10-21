Последнее обновление: 21.10.2020 22:13

Советник Тихановской: Мы будем просить о реструктуризации госдолга Беларуси после новых выборов

Советник Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович заявил, что после новых честных выборов Беларуси будет необходимо провести реструктуризацию внешнего государственного долга.

По его словам, команда Тихановской будет просить о введении моратория на оплату внешнего государственного долга «на какой-то короткий срок, на 12 месяцев», чтобы Беларусь «смогла средства тратить не на оплату своих долгов, а направить их в экономику и поддерживать белорусских граждан».

«Мы будем разговаривать о реструктуризации государственного долга. Все эти шаги имеют прецеденты, они осуществляются в мире. Мы имеем и моральное, и экономическое право апеллировать к международным финансовым институтам и иностранным правительствам, чтобы эти три вещи для Беларуси обеспечить», - сказал Алехнович, которого цитирует БелаПАН.

Одновременно, команда Тихановской совместно с КС будет работать над обеспечением финансовой поддержки Беларуси в переходный период.

Алехнович пояснил, что имеет в виду идею создания специального международного антикризисного фонда для страны.

«Этот инструмент не является чем-то новым. Такие фонды создавались после Второй мировой войны для Германии, в конце 1989 года для Польши, для Греции — после глобального финансового кризиса, а также для Украины», — отметил он.

Алехнович перечислил структуры, куда представители демсил намерены обращаться с ходатайствами о выделении такой помощи: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).



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