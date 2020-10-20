Последнее обновление: 20.10.2020 18:22

США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой

Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с антидемпинговым законом США.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минторга США, передает Интерфакс-Запад.

"Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах", - говорится в сообщении американского ведомства.

Как сообщалось, правительство Беларуси обратилось к властям США с просьбой снять статус страны с нерыночной экономикой в феврале 2020 года.



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