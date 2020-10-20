Госдепартамент США пообещал вложить до 1 млрд евро в Инициативу трех морей

США выделят до 1 млрд евро в инвестиционный фонд Инициативы трех морей. Об этом сообщил в понедельник заместитель госсекретаря США Кейт Крач в ходе своего выступления на онлайн-саммите объединения.

По словам Крача, США намерены вложить сумму, которая составит 30% от совокупного вклада всех участников объединения, но не более 1 млрд евро. «Чем больше вкладывает каждая страна, тем больше мы инвестируем», - сказал он, передает ТАСС.

В настоящий момент объем средств, вложенных в инвестиционный фонд Инициативы, достиг 913 млн евро. Средства в фонд направили 9 стран объединения, в том числе Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Хорватия и Эстония. Средства фонда будут расходоваться на поддержку проектов в таких сферах, как транспорт, энергетика и создание цифровой инфраструктуры.

Свое название Инициатива трех морей получила потому, что охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом проекте участвуют 12 государств ЕС: Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Среди декларируемых целей объединения - укрепление связей с США, развитие инфраструктуры стран-участниц, диверсификация источников их энергоснабжения. В связи с пандемией коронавируса очередной саммит объединения проходит в Таллине 19-20 октября в онлайн-формате.