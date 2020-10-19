Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 88290 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 октября 2020 года выросло до 88290 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 933 человек.

«В Беларуси на 19 октября зарегистрированы 88290 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 80130 (+373) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 933 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 592 человека (4,35% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2235892 (+13582) теста на коронавирус.